محافظة بغداد تعلن إنجاز حزمة جديدة من المشاريع في الأقضية والنواحي

2024-04-16 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز حزمة جديدة من المشاريع في الأقضية والنواحي.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الحملة الخدمية الكبرى أطلقت حسب توجيه ومتابعة حثيثة من قبل محافظ بغداد عبد المطلب العلوي لملاكات قسم الشؤون البلدية والهندسة والبلديات والطرق والجسور وبقية الأقسام الفنية والإدارية التابع للمحافظة ضمن مشاريع التبليط والحملات الخدمية للمشاريع المستمرة في عموم مناطق بغداد".

ولفت البيان الى أن "المشاريع شملت بناية البطاقة الموحدة بمدينة الصدر وفق أحدث المواصفات المعتمدة مع استمرار عمليات تأهيل، وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في مدخل بغداد - الموصل، بالإضافة إلى مشاريع التبليط في أقضية الطارمية والزوراء/ منطقة الدسيم، والمدائن وناحية المأمون، حي الجزائر بمنطقة الشعب، ومنطقة الحميدية، ومنطقة السويب/ ناحية المأمون".