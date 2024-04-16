"تسلا" تستعد لتسريح 140 الف موظف حول العالم

2024-04-16 16:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت رسالة بريد إلكتروني داخلية مسربة على مستوى شركة تسلا أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك سيسرّح أكثر من 10 من القوة العاملة. ونقلت وسائل اعلام عن رسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى 3 موظفين أمريكيين، على الأقل، لإبلاغهم بأن فصلهم من العمل أصبح ساريا. ووفقا لمدونة EV Electrek، التي أبلغت لأول مرة عن عمليات تسريح الموظفين، لم تكشف الشركة عن فرق العمل التي ستتأثر فعليا. ولكن مع وصول عدد موظفي تسلا إلى زهاء 140 ألف عامل على مستوى العالم، فمن المرجح أن يؤثر القرار على 14 ألف موظف على الأقل. وأفادت التقارير بأن ماسك قال في الرسالة: بينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو، من المهم للغاية أن ننظر إلى كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. كجزء من هذا الجهد، أجرينا مراجعة شاملة للمنظمة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10 على مستوى العالم. لا يوجد شيء أكرهه أكثر من ذلك، ولكن يجب القيام به. وتعليقا على تقارير تسريح العمال، كتب ماسك على موقع X: كل خمس سنوات تقريبا، نحتاج إلى إعادة تنظيم الشركة وتجهيزها للمرحلة التالية من النمو. وتأتي أحدث التقارير عن تسريح الموظفين في الوقت الذي تواجه فيه شركة صناعة السيارات الأمريكية انخفاضا في المبيعات ومنافسة شرسة من صناع السيارات الكهربائية الصينيين. ونشرت وسائل الاعلام تقريرا في وقت سابق من هذا الشهر، نفاه ماسك لاحقا، يقول إن تسلا ألغت مشروعا مخططا له منذ فترة طويلة لسيارة منخفضة التكلفة، وستركز على سيارة أجرة آلية جديدة. يذكر أن آخر مرة أعلن فيها ماسك عن تسريح كبير للموظفين كانت في عام 2022، بعد أن أخبر المديرين التنفيذيين أن لديه شعور سيء للغاية بشأن الاقتصاد الأمريكي. وأشار حينها إلى أنه يعتقد أن الشركة مكتظة بالموظفين.