2024-04-16 17:17:22 - المصدر: SearchInform

سيتم عقد مؤتمرات حول الحماية من التهديدات الداخلية لأصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين، الذين يريدون حماية شركاتهم من التهديدات الداخلية بسرعة وكفاءة في 14 مايو في دبي وفي 16 مايو في أبو ظبي. إذ تخسر الشركات في منطقة الشرق الأوسط 8 ملايين دولار سنويًا، في المتوسط، بسبب خروقات البيانات، وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات (Cost of a Data Breach Report) لعام 2023 الصادر عن شركة IBM. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعرَّضت 72% من المؤسسات لتسرُّب البيانات بسبب تصرُّفات الموظفين الداخليين.

وإلى جانب تسرُّب البيانات، تشتمل المخاطر الداخلية أيضًا على التجسُّس على الشركات والسرقة والاحتيال وما إلى ذلك، وتواجه 91% من الشركات مثل هذه التهديدات. وخلال انعقاد المؤتمر، سيكشف الخبراء في مجال أمن المعلومات عن طرق التعرُّض للتهديدات الداخلية، كما سيشرحون كيفية ضمان الحماية.

إن شركة SearchInform هي الجهة المُنظِّمة للمؤتمر – وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير حلول أمن المعلومات وإدارة المخاطر، وأول موفِّر لخدمات الحماية من التهديدات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسرّنا دعوة أصحاب الشركات والمديرين التنفيذيين وخبراء تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات للمشاركة في المؤتمر.

خلال المؤتمر، سيُقدِّم الخبراء في مجال حماية الأعمال عروضًا تقديمية وسيكشفون النقاب عما يلي:

ما التهديدات التي تُشكِّلها القضايا المتعلقة بالعامل البشري على الشركات؟

ما الأدوات التي تضمن الحماية من حالات الاحتيال المؤسسي والسرقة وتسرُّب البيانات من قِبل الموظفين؟

كيف يتم إجراء التحقيقات في الحوادث الناجمة عن تصرُّفات الموظفين؟

كيف يتم إجراء تدقيق للمخاطر الداخلية دون تكبُّد نفقات إضافية؟

ما ستتعلمه عن سير أعمالك بعد شهر واحد من استخدام الخدمة.

سيُشارك في المؤتمر ممثلو الشركات، الذين أجروا بالفعل اختبارات على الخدمة بواسطة SearchInform وتمكَّنوا من منع وقوع حوادث داخلية، وسيُقدِّمون عرضًا تقديميًا. وسيُتاح للمشاركين في المؤتمر فرصة التواصل مع المديرين التنفيذيين للشركة ومحللي نظم المعلومات المخضرمين والحصول على استشارة فيما يتعلق بضمان الأمن الداخلي.

المشاركة في المؤتمر مجانية. ولتلقِّي الدعوة، يُرجى اتباع الرابط والتسجيل في المؤتمر.

نبذة عن الشركة:

SearchInform هي مورِّد منتجات أمن المعلومات وإدارة المخاطر، وهي أحد رواد الصناعة وأول موفِّر لخدمات الحماية من التهديدات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمَّن قاعدة عملاء SearchInform أكثر من 4000 شركة في أكثر من 20 بلدًا. واليوم، يمتلك الفريق منتجات وخدمات للحماية الشاملة من التهديدات الداخلية على جميع مستويات أنظمة معلومات الشركة تتمثل فيما يلي: FileAuditor (حل من فئة DCAP)؛ ونظام DLP الذي يزخر بوظائف موسَّعة؛ وRisk Monitor (منصة متقدمة لتخفيف التهديدات الداخلية)؛ ونظام SIEM.

اتصال

Ken Romorosa

+971 58 210 8798

k.romorosa@searchinform.com