مجلس الخدمة يحدد موعد البدء بتوزيع الدرجات الوظيفية للمتقدمين

2024-04-16 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملاأوضح رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الثلاثاء، إجراءات المجلس بشأن عملية التقاطع الوظيفي للمتقدمين من الأوائل وحملة الشهادات وغيرهم من الفئات والهدف منه، فيما حدد موعد البدء بتوزيع الدرجات الوظيفية للمتقدمين.وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "التقاطع الوظيفي الذي تم إجراؤه من قبل ديوان الرقابة المالية، وتوزيع الدرجات الوظيفية، جاء بناء على الاحتياج الحقيقي الذي ورد الى المجلس من المؤسسات الحكومية، بإعداد وانواع الدرجات الوظيفية والتحصيلات الدراسية التي تحتاجها المؤسسات الحكومية".وأضاف التميمي، أن "المجلس سيباشر بإجراءات توزيع الدرجات للمتقدمين بعد غلق الاستمارة الالكترونية في 18 نيسان الجاري، حيث سيتم جمع البيانات وتحليلها وإعطاء كل ذي حق حقه، الذي يضمن ذهاب الدرجة الى مستحقيها".وتابع التميمي: أن "الوجبات الأخرى من التعيينات، تعتمد على ما يرد من درجات مستحدثة في قانون الموازنة، ونحن مستعدون لتنفيذ ما يرد في بنود الموازنة".