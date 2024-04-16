مجلس النواب يرفع جلسته ليوم غد الأربعاء

2024-04-16 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعرفع مجلس النواب، جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، ليوم غد الأربعاء.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "مجلس النواب أرجا التصويت خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون التعديل الأول، لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 المقدم من اللجنة القانونية، كما أجل المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الإسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011، المقدم من لجنة الخدمات والإعمار".وأشارت الدائرة، الى أن "مجلس النواب اتم خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لمنع العنف والتحرش في مجال العمل والقضاء عليهما، كونهما يشكلان انتهاكا وإساءة لحقوق الانسان، وتهديدا لتكافؤ الفرص، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل."وتابعت الدائرة، أن "المجلس اختتم القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، المقدم من لجان الكهرباء والطاقة، والصحة والبيئة، والقانونية".