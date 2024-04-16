الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لأربع فئات

2024-04-16 17:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من السلف، فيما حدد الفئات المشمولة بها. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، انه قرر اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الالكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني. وأضاف ان التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين اثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها وفرزها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي اليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها وذلك عن طريق ابلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد ان استكمل كافة الإجراءات وصرفها الكترونيا.