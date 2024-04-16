الرافدين: إطلاق وجبة جديدة من السلف

2024-04-16 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الالكترونية.وقال بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين حاملي البطاقة الإلكترونية من الذين قدموا عليها عبر تطبيق مصرف الرافدين الإلكتروني".وأكد المصرف- بحسب البيان- أن "التقديم على السلفة يكون مفتوحا ومتاحا للمشمولين أثناء الدوام الرسمي ويتم قبول طلبات المتقدمين خلالها وفرزها ومن ثم بعدها يقوم المصرف برفع مبلغ السلفة وتعبئة الرصيد المالي إليها في نفس اليوم الذي تم التقديم عليها وذلك عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة بعد أن استكمل الإجراءات كافة وصرفها إلكترونيا".