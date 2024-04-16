لاغارد: المركزي الأوروبي سيخفض الفائدة في وقت قريب

2024-04-16 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستيان لاغارد، الثلاثاء، إن البنك المركزي على مسار خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ما لم تحدث صدمات كبيرة. وصرحت لاغارد لـ CNBC على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، إننا نراقب عملية تراجع التضخم التي تسير وفق توقعاتنا، وأضافت أن المركزي بحاجة فقط لمزيد من الثقة في عملية تراجع التضخم ولكنها إذا سارت وفقاً للتوقعات، ولم تحدث أي تطورات صادمة، فإننا نتجه بذلك إلى اللحظة التي ينبغي أن نخفف فيها السياسة النقدية المتشددة. وجاءت تصريحات لاغارد بعد أن أعطى البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع حزيران. وكان قد ثبت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعه الخميس الماضي، ولكنه أشار إلى أن تباطؤ التضخم يعني أنه قد يبدأ في خفض الفائدة قريباً. وعند سؤال لاغارد حول ثقة المركزي في استمرار تراجع التضخم في أعقاب ارتفاع أسعار السلع ولاسيما احتمالية قفزة أسعار النفط وسط التوترات الجيوسياسية، قالت إن جميع أسعار السلع لديها تأثير وأنهم سيراقبون تحركات تلك الأسعار عن كثب.