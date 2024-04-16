تكاليف التشغيل تهبط بأرباح المستثمرين القطريين 20% في الربع الأول من 2024

2024-04-16 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة المستثمرين القطريين في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 20 على أساس سنوي الى 43.5 مليون ريال. وتأثر صافي ربحية الشركة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 23 الى نحو 63.4 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 11 الى ما يزيد عن 10 ملايين ريال، بالإضافة الى انخفاض حصة الأرباح من استثمارات في شركات زميلة بنسبة 42 إلى 4.5 مليون ريال قطري .