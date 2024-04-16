الجهد الخدمي يستعرض أعماله في منطقة البراكية في النجف الأشرف

2024-04-16 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاستعرض فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الثلاثاء، أعماله في منطقة البراكية في محافظة النجف الأشرف.وذكر الفريق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهد الخدمي والهندسي باشر بالعمل في محافظة النجف الأشرف ضمن حملة تقديم الخدمات للمحافظات التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإيعاز من رئيس الجهد الخدمي جابر الحساني وبإشراف رئيس دائرة الإسناد الهندسي الفريق حاتم المكصوصي حيث تمت مباشرة العمل في منطقة البراكية حيث تم عمل ردم مبزل بطول 500م وعرض 6م وبعمق 2م، ورفع انقاض 1200 متر مكعب أي ما يعادل 100 قلاب، وردم 3 مستنقعات بمساحة 100x50، فتح وتسوية 3 شوارع فرعية بطول 400م وعرض 8م".وأضاف، أنه "يجري العمل حسب الخطة المتفق عليها من قبل المحافظ ورئيس مجلس المحافظة مع المشرف على الجهد الخدمي في محافظة النجف الأشرف اللواء خضير"، منوهاً بأن "الجهات المشتركة في الواجب هي كل من وزارة الدفاع والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشركة حمورابي وشركة آشور".