الصحة العالمية: لقاح الحصبة لتلاميذ العراق آمن ومعتمد من قبلنا

2024-04-16 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق جورج ألفريد كي زيربو، اليوم الثلاثاء، أن اللقاح المضاد لمرض الحصبة الذي تستخدمه وزارة الصحة العراقية خلال حملتها لتقليح تلاميذ المدارس آمن ومعتمد من قبل المنظمة.وأكد كي زيربو في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "دعم بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق للخطة الوطنية للنظام الصحي التي تتبناها وزارة الصحة، من خلال اعتماد اللقاحات لبناء مجتمع متعافٍ صحيا".وأشار إلى "قيام منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة وشركاء آخرين بتنفيذ حملة لقاحات في المدارس ضد مرض الحصبة"، منبها، أن "الحملة تأتي على خلفية الزيادة في أعداد المصابين بمرض الحصبة".وأكد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق، أن "اللقاح الذي تم استخدامه في عملية التطعيم آمن ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية"، داعيا، "الأهالي إلى تلقيح أبنائهم لتجنيبهم مضاعفات مرض الحصبة الذي يؤثر على السمع فضلا عن تأثيراته المستقبلية".وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية، الأحد الماضي، حملة لتقليح 7 ملايين تلميذ وتلميذة في مدارس العراق ورياض الأطفال في بغداد والمحافظات ومن ضمنها إقليم كردستان.