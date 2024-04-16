تشكيلة منتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره التايلاندي مساء اليوم الثلاثاء

2024-04-16 18:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، تشكيلة منتخبنا الأولمبيّ لمُواجهةِ نظيره التايلاندي مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولةِ الأولى لمُنافساتِ المجموعة الثالثة لنهائياتِ كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً والتي تحتضنها دولةُ قطر والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس.