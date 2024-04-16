بعد ضربة جوية.. العمليات المشتركة: العثور على 5 جثث لداعش شرقي صلاح الدين

2024-04-16 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، العثور على 5 جثث لعصابات داعش ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين، بعد أن تحولت أوكارهم إلى ركام بضربات طائرات أف 16.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً للعمل الأمني المهني الميداني، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتفتيش مكان الضربات الموجعة التي نفذتها طائرات أف 16، ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين والتي جاءت بعد متابعة ومراقبة متواصلة ولمدة ستة أيام من قبل الأبطال في خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وتواجد ميداني من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية".وأضافت، أنه "عثر الغيارى في جهاز مكافحة الإرهاب من خلال البحث الدقيق ورغم وعورة وصعوبة المنطقة على خمس جثث لعصابات داعش الإرهابية، كما تبين أن هذه الضربات الجوية دمرت أسلحة ومعدات ومواضع وأنفاقا ومواد لوجستية كانت تستخدم من قبل هذه العناصر الإرهابية التي رحلت إلى مصيرها المحتوم جهنم وبئس المصير، فضلاً عن تدمير هواتف والعثور على خمس قطع سلاح ومستمسكات وأوراق وخطوط هواتف"، منبهة، بأن "الحق يعرف رجاله والله يعز بنصره قلوباً تسلحت بحب وطن اسمه عراق الحضارات".