رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إسراع شركة "ستيلر إنيرجي" بإنجازها أعمالها في العراق

2024-04-16 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة إسراع شركة ستيلر إنيرجي الأمريكية بإنجاز أعمالها في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية، برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة بيتر جبسون".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون مع الشركة في قطاع الكهرباء، واستعراض سير تنفيذ مشاريع الشركة التي يجري تنفيذها في العراق".وشدد السوداني، على "ضرورة إسراع الشركة في إنجاز أعمال المشاريع المتعاقَد عليها مع وزارة الكهرباء، وهما مشروعا الدورة المركبة في محطتي كهرباء كركوك ومدينة الصدر".من جانبه، أكد جبسون "استعداد الشركة للإسراع في إنجاز المشاريع المذكورة، والدخول في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتنوعة، والعمل على إدخال منظومات التقليل من انبعاثات الكربون".