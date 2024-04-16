رئيس الجمهورية يعود لبغداد بعد اختتام زيارته إلى الأردن

2024-04-16 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واععاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "كان في توديع رئيس الجمهورية في مطار ماركا رئيس الوزراء الأردني السيد بشر الخصاونة، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين".وأضاف، أن "رئيس الجمهورية عقد خلال الزيارة، مباحثات ثنائية وموسعة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يسهم في تدعيم سبل الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية".وتابعت، أنه "استقبل رئيس الجمهورية خلال الزيارة عدداً من أبناء الجالية العراقية في الأردن، حيث أكد الرئيس رشيد أن رعاية مصالح العراقيين المقيمين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم تعد من أهم الواجبات بل من الأولويات الرئيسية لرئاسة الجمهورية والحكومة العراقية".وأشار، إلى أنه "على هامش الزيارة التقى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز".وبينت، أنه "جرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في شتى المجالات، كما تمت مناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لترسيخ السلم والأمن الدوليين".ولفت، إلى أن "رئيس الجمهورية زار كذلك السفارة العراقية في الأردن، وأشار- خلال حديثه مع كادر السفارة- إلى أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق البعثات الدبلوماسية العراقية في نقل الصورة الحقيقية للأوضاع والتطورات المهمة التي يشهدها العراق خصوصاً في مجال الاستقرار الأمني، وحملات البناء والإعمار والاستثمار".