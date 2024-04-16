رئيس الوزراء يبحث مع نظيره التشيكي إمكانية تعزيز التبادل وفتح فرص الشراكة

2024-04-16 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا إمكانية تعزيز التبادل وفتح فرص الشراكة مع الشركات التشيكية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل نظيره التشيكي والوفد المرافق له والذي يزور الولايات المتحدة حالياً".وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث سبل التعاون بين العراق وجمهورية التشيك وإمكانية تعزيز التبادل وفتح فرص الشراكة مع الشركات التشيكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية".وأكد رئيس الوزراء- بحسب البيان- لنظيره التشيكي تطلعه إلى تلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة العاصمة براغ في أقرب فرصة ممكنة؛ من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة والتعاون الثنائية".وأوضح رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق في الانفتاح على كل مجالات التبادل والتكامل الاقتصادي، خصوصاً مع النهضة العمرانية ومشاريع البُنى التحتية التي يشهدها العراق اليوم، وإمكانية مشاركة الشركات التشيكية بالمساهمة في مُجمل الصعد والفرص الاستثمارية المعروضة، فضلاً عن المشاركة مع القطاع الخاص العراقي في العديد من التخصصات التي يحتاجها قطاع الأعمال والتجارة في العراق.