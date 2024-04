2024-04-16 21:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن موافقة وزارة الزراعة بتسويق محصول الحنطة والشعير خارج الخطة. وذكر الابراهيمي لشبكة اخبار الناصرية انه استحصل موافقة وزير الزراعة على تسويق المحاصيل التي تمت زراعتها خارج الخطة الزراعية للمحصول الشتوي. واضاف، ان المحافظة باشرت باستقبال اولى كميات الحنطة الى مراكز...

The post محافظ ذي قار: موافقة وزارة الزراعة على تسويق محصولي الحنطة والشعير خارج الخطة الزراعية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.