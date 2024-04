إذاعة الناصرية: عضو مجلس ذي قار يعلن عن اولوية للمشاريع الاستثمارية في المرحلة المقبلة

2024-04-16 21:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار ونائب رئيس لجنة التخطيط والاستثمار الدكتور عمار ياسر الركابي، أن هنالك خطة من مجلس المحافظة لدعم المشاريع الاستثمارية وأولوية للمشاريع الاستراتيجية والتي ترفع من شأن الاقتصاد في المحافظة وستكون هنالك خطة كاملة سيتم إعلانها قريبا. وذكر الركابي في تصريح خاص لإذاعة...

