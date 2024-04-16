2024-04-16 21:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق فريقُ الحشد الشعبيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فوزاً كبيراً ومهماً على ضيفه فريق التاجي لحساب الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من دوري الدرجة الأولى.وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق الحشد الشعبيّ أحكم سيطرته على كل دقائق اللعب على ضيفه فريق التاجي، واستحوذ على الكرة في اغلب فترات الشوط الاول"، مبينة ان "اللاعب حيدر جدعان افتتح التسجيل في الدقيقة 15 من المباراة".وأضافت، أن "الفريق استمر في صناعة الفرص على مرمى الضيف لكن بقيت النتيجة على حالها لينتهي الشوط الاول بهدف مقابل لاشيء"، لافتة الى ان الفريق فرض أسلوبه في الشوط الثاني وزاد الغِلة التهديفية بهدف ثانِ عن طريق اللاعب حيدر جدعان عند الدقيقة 57، كما أضاف اللاعب فقار علي الهدف الثالث عند الدقيقة 61".وذكر أن "الفريق واصل ضغطه واستحواذه ليتمكن اللاعب بشير كريم من إضافة الهدف الرابع عند الدقيقة 68، ليضيف اللاعب حيدر جدعان بعد ذلك ببضع دقائق الهدف الخامس في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز فريق الحشد الشعبيّ بخمسة أهداف مقابل لاشيء".وبهذا الانتصار حسم فريق الحشد الشعبيّ صدارة المجموعة الأولى بـ40 نقطة متفوقاً على جميع فريق مجموعته.