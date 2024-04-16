بلدية سامراء تعلن نسب إنجاز عدد من مشاريعها الخدمية

2024-04-16 21:36:01 - المصدر: واع





صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت مديرية بلدية سامراء، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز العديد من المشاريع الخدمية، فيما أشارت الى المباشرة بمشروع مجاري القضاء.

وقال معاون مدير بلدية سامراء رئيس مهندسين أقدم محمد جميل مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية بلدية سامراء افتتحت العديد من المشاريع في عام 2024"، مبينا انها "استحصلت منذ بداية العام تطوير شارع من تقاطع القادسية مرورا بحولي الخضراء والشهداء الى تقاطع سوق الرشيد".

وأضاف، أن "هذا الطريق يبلغ طوله 3300 متر ويشمل العديد من الفقرات، منها إنارة الشوارع وإنشاء مساحات خضراء مع تخطيط الشوارع ووضع علامات إرشادية"، مشيرا إلى أنه "تم المباشرة بتأهيل شارع 100 الحولي حول مدينة سامراء وبطول 9800 متر والذي يتضمن العديد من المسارات والشوارع الخدمية والرئيسية والإنارة والمساحات الخضراء وتأثير الشارع بالكامل".

وذكر أن "نسبة إنجاز هذا المشروع وصلت نحو 20%"، لافتا الى أن "هذا المشروع من مشاريع الأمن الغذائي".

وبين أنه "تم إعادة مسارات المجاري في قضاء سامراء، حيث وصلت نسبة الإنجاز بحدود 10 بالمئة".