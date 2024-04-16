هيئة الاستثمار تعلن عن الوجبة الثالثة للمسجلين على الوحدات السكنية في بسماية

2024-04-16 21:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن الوجبة الثالثة من أسماء المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية في مدينة بسماية السكنية للنمط الشرقي فقط.وأضاف بيان، للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):أنها "تنوه الى ضرورة مراجعة المواطنين قسم متابعة شؤون بسماية الكائن في مجمع (B2) لتخصيص رسوم الطوابق للراغبين بالتخصيص من يوم الاربعاء الموافق 17-4-2024 ولغاية يوم 24-4-2024 كحد أقصى".وأكدت الهيئة بحسب البيان أنه" على المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم للشقق بمساحة (120م) الحضور لقسم متابعة شؤون بسماية في مدينة بسماية السكنية لدفع مبلغ التخصيص كون الشقق المتوفرة في الطوابق الدنيا فقط ولا توجد طوابق مجانية".