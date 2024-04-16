رئيس الوزراء يبحث مع وفد من شركة جنرال داينامكس التعاون في مجال التسليح

2024-04-16 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع شركة (جنرال داينامكس) الأمريكية، التعاون في إطار جهود الحكومة وخطواتها نحو إعادة بناء قدراتها العسكرية في مجال التسليح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني- مساء اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، في مقرّ إقامته بالعاصمة واشنطن- وفد شركة (جنرال داينامكس) التي تعد من كبريات الشركات الأمريكية لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون مع الشركة، وذلك في إطار جهود الحكومة وخطواتها نحو إعادة بناء قدراتها العسكرية في مجال سلاح الدبابات والمدرعات، وكذلك التعاون لإنجاز ورشة كبيرة لصيانة وتطوير الدبابات؛ لجعلها تتلاءم مع الميادين والأجواء العراقية، كما جرى الاتفاق على إطلاق مجموعة من المبادرات مع هذه الشركة في القريب العاجل، التي تأتي ضمن خطط الحكومة لتطوير المؤسسة العسكرية ودعمها بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة".