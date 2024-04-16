السيد الحكيم من السليمانية: حكومة السوداني قطعت شوطا كبيرا في الخدمات

2024-04-16 21:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

في مستهل زيارتنا إلى محافظة السليمانية، التقينا محافظها الأستاذ هافال أبو بكر، حيث استمعنا من سيادته إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السليمانية، وأكدنا أهمية الاستقرار والتنمية في المحافظات العراقية كجزء من الاستقرار والتنمية بشكل عام في البلاد،

بيّنا أيضا أهمية الاستثمار ودخول المستثمرين حيث يوفر المال وفرص العمل ويعزز من مداخيل المحافظة والبلد بصورة أشمل.

كما أشرنا إلى طبيعية المشهد السياسي في العراق وتطوراته، وقلنا إن حكومة السيد السوداني حكومة خدمات وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، وشددنا على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين المحافظات العراقية.