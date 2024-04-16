المالية النيابية: القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي

2024-04-16 21:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، التوجه لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية، فيما أشارت الى إلى أن القطاع الخاص هو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس الوزراء وجه بدعم المصارف الأهلية، مبينا أن اللجنة تعتزم استضافة محافظ البنك المركزي بشأن هذا التوجيه فضلا عن مسألة سعر صرف الدولار ومناقشة ما تبنته اللجنة المالية لمشروع التنمية المستدامة. وأوضح، أن اللجنة تبنت تعزيز الإيرادات غير النفطية، حيث إن الحاجة ملحة للمشاريع التنموية وزيادة الإيرادات على اعتبار ان سعر النفط وكميته ثابتة لذلك لايوجد هناك توسع بالإنفاق، منوها ان هذه التجربة ستناقش مع محافظ البنك المركزي. وأعرب، عن دعمه لتوجيهات رئيس الوزراء بشأن دعم المصارف الأهلية وإشراكها في الاقتصاد العراقي، مشيرا الى أن القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لرفع التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي وهذا يأتي من خلال نظام الأتمتة والتحول الرقمي ومجموعة من الإجراءات الأخرى.