المجلس الأعلى للشباب يقرر تأسيس نوادي الروبوتات والذكاء الاصطناعي

2024-04-16 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 7 آلاف شخص للتطوع بالفريق الوطني للشباب والتغيير المناخي وتقديم 100 برنامج ضمن المسابقة الوطنية، فيما أشار الى ان المجلس الأعلى للشباب قرر تأسيس نوادي الروبوتات والذكاء الاصطناعي.وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال المجلس الأعلى للشباب الأخيرة تضمنت، إطلاق استمارة التطوع للفريق الوطني للشباب والتغيير المناخي، حيث تم الآن إيقاف التقديم"، مشيرا إلى ان "نحو 7 آلاف متطوع قدم للفريق".وأضاف، أنه "تتم الآن مرحلة الفرز الأسماء واختيار الشباب المؤهلين للانضمام الى الفريق"، مشيرا إلى أن "العدد المطلوب هو 1000 فقط".وذكر أن "هذا يهدف لتعزيز التعاون بين الجهات المختصة بالشؤون المناخية والبيئية ووضع الخطط والبرامج والحلول لمواجهة التحديات المناخية".وتابع أن "العمل الثاني للمجلس يتضمن المسابقة الوطنية لبرامج الشباب، حيث تم فرز البرامج المؤهلة للمسابقة، وسيتم مقابلتهم لاختيار البرامج الفائزة وهي 100 برنامج مقدمة من 100 منظمة غير حكومية وفريق تطوعي"، موضحا ان "هذه البرامج يتم تمويلها بالمنحة المالية التي بين (5-50) مليون دينار من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".وبين أن "القرار الثالث للمجلس الأعلى للشباب تضمن تأسيس نوادي الروبوتات والذكاء الاصطناعي ضمن المنتديات التابعة لمديريات الشباب والرياضة في بغداد بواقع نادي واحد في كل مديرية"، لافتا الى أن "المحافظة تتولى تجهيز تلك النوادي بكافة المستلزمات".وأكد أنه "تم تحديد أماكن هذه النوادي وهي مديريات شباب الرصافة والكرخ ومدينة الصدر".