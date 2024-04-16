النقل تنذر المتجاوزين على محرمات السكك الحديد وتلوح بإجراءات قانونية

2024-04-16 22:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجهت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، إنذارا للمتجاوزين على محرمات السكك الحديد، فيما لوحت بإجراءات قانونية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة النقل وجهت إنذارات للمتجاوزين على محرمات السكك الحديد في منطقة مضرب الدبات بمحافظة بغداد، والتي تم تشييدها في وقت سابق"، مؤكدة، أن "اللجنة المركزية باشرت برفع بعض التجاوزات، وفقا للسياقات القانونية وحفاظا على الممتلكات العامة".وأضاف البيان، أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق، إحدى تشكيلات وزارة النقل، شكلت لجانا عدة لرفع التجاوزات عن خطوط السكك ومحرماتها وقامت بإزالة ورفع قسم من تلك التجاوزات في أماكن وقواطع متعددة، فضلا عن إقامة دعاوى قضائية ضد المتجاوزين".وأكد البيان، أن "الوزارة ستتعامل بحزم مع المتجاوزين على خطوط السكك الحديد ومحرماتها"، مبينا، أن "الشركة وبالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة السكك، قامت بإرسال تحذيرات وإنذارات شديدة وعاجلة إلى المتجاوزين، حفاظا على المحرمات وتلافياً لوقوع أي حوادث يمكن أن تستهدف أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة، وايضا لضمان انسيابية سير القطارات الصاعدة والنازلة بأمان".