الشيخ الخزعلي يدعو لإعادة إعمار مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع

2024-04-16 22:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة إعمار مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع.وقال الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يُطل علينا يوم الثامن من شهر شوال من كل عام، حاملاً ذكرى أليمة، حينما امتدّت يد البغي والحقد والكراهية، لتهدم في البقيع، المراقد المطهّرة لأئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا".واستنكر الشيخ الخزعلي، "هذه الفاجعة بكل حسرة وألم"، مطالبا، "بموقف واضح وصريح، لرفض ووقف النهج التكفيري تجاه أضرحة أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم ومحبّيهم".ودعا إلى "إعادة إعمار مراقد الأئمة الطاهرين التي هدمتها يد التعصب والتكفير، لتعلو قباب ومآذن تلك المراقد الطاهرة من جديد".