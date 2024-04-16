2024-04-16 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قطعة أثرية رافدينية تعود للعصر السومري من متحف المتروبوليتان في نيويورك.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تسلّم قطعة أثرية رافدينية تعود إلى العصر السومري من متحف المتروبوليتان في نيويورك".