رئيس الوزراء ووزير الأمن الأمريكي يبحثان التعاون في مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والتدريب

2024-04-16 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، التعاون في مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والتدريب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقر إقامته بواشنطن، فجر اليوم الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين، وإمكانية التعاون والاستفادة من خبرات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مجالات؛ تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والاتجار بها، والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بملاحقتها وكشفها، فضلاً عن مجالات التدريب".وتابع: "كما أعرب سيادته عن تقديره لمايوركاس على الجهود التي بذلتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاستعادة القطع الأثرية العراقية المسروقة".