2024-04-17 00:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، مع وزير الصحة التركيّ فخر الدين قوجه، إبرام مُذكرات تفاهم في المجال الصحي.وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماويّ، التقى اليوم الثلاثاء وزير الصحة التركيّ فخر الدين قوجه، وجرى في اللقاء بحث سُبُل تعزيز التعاون الصحيّ المُشترَك بين البلدين، وأكّد السفير اللجماويّ على أهميَّة الإسراع في إبرام مُذكرات التفاهم المقترحة بين البلدين في المجال الصحيّ."وأضاف، أن "السفير قدم شكره إلى المؤسسات الصحيّة التركيَّة التي تستقبل أعداداً كبيرة من الجرحى المنتسبين في الأجهزة الأمنية العراقيَّة وفق برنامج التعاون الأمنيّ والعسكريّ القائم بين البلدين".وأكّد السفير اللجماويّ، بحسب البيان، على "ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة الصحيّة، لا سيما أنَّ تركيا تعد وجهة مفضلة للمرضى العراقيين، مُشدداً على ضرورة إدامة اللقاءات بين الجانبين لتذليل العقبات التي قد يواجهها المرضى العراقيين أثناء رحلتهم العلاجيّة. "وأشاد السفير "بدور الشركات التركيَّة التي تتولى بناء عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحيّة في أكثر من مدينة عراقيَّة"، مُنوهاً بأنَّ "تلك المشاريع تعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين العراقيين".وأكد "أهميَّة الاستفادة من الخبرات التركيَّة في إدارة وتشغيل المؤسسات الصحيّة العراقيَّة، وتعزيز التعاون في مجال استيراد الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبيّة التي تمتاز بجودة عالية".