إدارة الجوية تستقطع 25% من عقود لاعبيها بسبب تراجع النتائج

2024-04-17 00:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعقررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، استقطاع 25% من عقود لاعبي فريق كرة القدم، بعد تراجع نتائج واداء مستوى الفريق في المرحلة الثانية لدوري نجوم العراق.وذكرت الهيئة الادارية للنادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "وفرتّ كل شيء للفريق في الموسم الحالي، للمنافسة بقوة على لقبي الدوري والكأس، ولم تبخل بتوفير كافة احتياجات وطلبات اللاعبين، وأن تراجع أداء عدد من اللاعبين وعدم الشعور بالمسؤولية في المباريات الأخيرة، جعلنا نقرر تطبيق مبدأ العقاب والثواب على جميع اللاعبين وحسب لوائح الانضباط ضمن العقود الموقعة مع اللاعبين".وأوضحت إدارة النادي، أن "عقوبة الاستقطاع، ستكون 25‎%‎ من عقود لاعبي الفريق الأول، وأن هذه العقوبة ليست ثابتة وقطعية، وستكون مشروطة بتحقيق تطلعات الادارة والجماهير بحصد لقب الدوري" .