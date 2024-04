افتتاح قاعة الشهيد حيدر كامل برهان للالعاب الرياضية بعد اعمال التأهيل

2024-04-17 00:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: افتتح نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي يوم الثلاثاء قاعة الشهيد حيدر كامل برهان الرياضية في الناصرية بعد اعمال التأهيل والصيانة والتي تم تخصيصها من قبل المحافظة. وقال العتابي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن القاعة ستضيف مساحة إضافية لتنظيم البطولات الرياضية في الناصرية وتوفر...

