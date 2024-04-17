باريس يكتسح برشلونة برباعية ويبلغ نصف نهائي الأبطال

2024-04-17 01:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للانتصار بنتيجة (4-1) مساء الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وسجل لباريس سان جيرمان، مبابي (هدفين) 61 و89، وديمبلي 40، وفيتينيا 54، بينما سجل رافينيا هدف برشلونة الوحيد بالدقيقة 12.وكان البارسا قد حقق مفاجأة كبيرة، بالانتصار في الذهاب بنتيجة (3-2) في معقل الباريسيين "حديقة الأمراء"، قبل أن يحقق البي أس جي الريمونتادا ويعبر لنصف النهائي بنتيجة (6-4) في مجموع المباراتين.