تشيلسي ينضم للصراع للتعاقد مع نجم اتالانتا

2024-04-17 08:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت شبكة سبورت ميديا سيت ان نادي تشيلسي الانكليزي انضم إلى الصراع للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي أتالانتا الايطالي والدولي الهولندي كوبماينرز خلال الصيف المقبل.وأشارت الشبكة إلى أن النادي اللندني أرسل كشافين إلى ملعب أنفيلد يوم الخميس الماضي لمشاهدة اللاعب في المباراة ضد ليفربول في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي حيث حقق أتالانتا الفوز 3-0.وتابعت الشبكة أن تشيلسي على استعداد لوضع مبلغ 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع النجم الدولي الهولندي الذي يعتبر هدفا لليفربول ويوفنتوس في الصيف المقبل.