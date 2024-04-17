مخطط نيابي لمعالجة نقص الأبنية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل

2024-04-17 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت لجنة التربية النيابية، بوجود مخطط لمعالجة نقص الأبنية المدرسية خلال العام الدراسي المقبل 2024 2025 وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز: إن اللجنة تتابع الوضع العام للأبنية المدرسية، من خلال متابعاتها النيابية لقضايا العملية التربوية كافة، ومن ضمنها موضوع الأبنية المدرسية والنقص الحاصل فيها، كاشفة عن أن وزارة التربية ستعد مخططا خاصا بالأبنية المدرسية بحسب ما خصص لها بموازنة 2024. وأضافت في السياق ذاته، أن التربية ستسير على خطى باقي وزارات الدولة التي هي الأخرى تنتظر وصول الموازنة، من أجل المضي بالمشاريع المحددة والمخطط لها مسبقا حال وصول الموازنة إلى الوزارات.