لماذا لم يتم تأسيس شركة نفطية في واسط؟.. توضيح حكومي

2024-04-17 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة واسط، عن أن هناك إرادة منعت تأسيس شركة نفط في المحافظة، مشيرة إلى أن حزمة مشاريع بمجال النفط والكهرباء سترى النور قريبا. وقالت رئيس اللجنة، رسل إحسان الشمري: إن تأسيس شركة نفط واسط معطل منذ عشر سنوات، بسبب إرادة منعت ذلك، مشيرة إلى أن الحكومة المحلية شرعت بخطوات عملية وفاعلة لحسم تشكيل الشركة. وأضافت الشمري، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، أن زيارة وزير النفط حيان عبد الغني إلى المحافظة كان هدفها الشروع بخطوات حقيقية لتأسيس الشركة، بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدة أن المدة المقبلة ستشهد إجراءات حقيقية بهذا الاتجاه، ومن المفترض أن تؤسس الشركة خلال العام الحالي. وأوضحت أن الاحتياطي النفطي في واسط يقدر بأكثر من 10 مليارات برميل، منوهة ب وجود مشاريع مقبلة للكهرباء بالتنسيق مع الوزارة في المحافظة. وتابعت الشمري أن لجنة الطاقة تشجع وتسهم في تهيئة الظروف الواقعية لتطوير الصناعة في واسط، وخاصة في مجال النفط والكهرباء، موضحة أن واسط محافظة واعدة في مواردها الطبيعية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي وأمنها الاجتماعي وتماسك حكومتها المحلية من الجهتين التشريعية والتنفيذية، وهناك حزمة مشاريع بهذا المجال سترى النور قريبا.