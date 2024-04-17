2024-04-17 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، عن توقيع العراق على صفقة في قطاع التسليح لشراء 41 طائرة بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وقال العوادي في حديث لشبكة cnbc العربية، إنه سيكون هناك خطة مرنة لتسديد ثمن قسم من هذه الطائرات والبعض الآخر منها هو هدية قدمتها الولايات المتحدة الأميركية. وأكد المتحدث باسم حكومة العراق أنه سيتم تسلّم الطائرات خلال أشهر قليلة كما سيتم فتح خط انتاج خاص للعراق. من جانب آخر، أشار العوادي إلى أنه تمّ الاتفاق على إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية في نهاية عام 2024 ليتم الاعتماد على المصارف العراقية المرخصة وترتيب علاقاتها مع البنوك الخارجية. في شأن آخر، أكد العوادي أنه خلال اجتماع رئيس الحكومة العراقية مع الرئيس الأمريكي تم التطرق لمسألة رفع العقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية وخروج قوات التحالف الدولي.