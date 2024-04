2024-04-17 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلنت دائرة توزيع كهرباء ذي قار بأنه اعتبارا من اليوم الأربعاء سيتم اطفاء محطة الصدر في الناصرية بصورة جزئية ولمدة 6 ايام. وقالت في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أن الإطفاء الجزئي لمحطة الصدر سيكون بمعدل 6 ساعات يوميا من الساعة 5 فجرا وحتى الساعة 11...

