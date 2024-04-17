أردوغان: المياه أهم بنود جدول أعمال زيارتي للعراق

2024-04-17 10:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

‎أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق جاء ذلك خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الصحفيين عقب اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة، الثلاثاء. وأشار أردوغان أنهم يدرسون طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، مشددا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة معهم. وقال: هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه، وهناك أيضا قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضا. وألمح أردوغان إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.