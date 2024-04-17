اليوم.. منتخب الصالات يقص شريط مشاركته في نهائيات آسيا بلقاء السعودية

2024-04-17 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يقص منتخبنا الوطني لكرة الصالات في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء، شريط مشاركته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عندما يلاقي نظيره السعودي ضمن منافسات المجموعة الثانية في صالة أرينا بالعاصمة التايلندية بانكوك وتستمر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي.

ويطمح أسود الرافدين في لقاء اليوم إلى تحقيق الانتصار والخروج بغلة تهديفية عالية وتعزيز مكانته في ترتيب المجموعة، ومن ثم الاستعداد للمواجهة الثانية أمام أوزبكستان يوم الجمعة المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: إن" منتخبنا على أتم الجاهزية لهذا اللقاء "، مبيناً أن" جميع التحضيرات والمتطلبات اللوجستية والإدارية تم توفيرها من قبل رئاسة الوفد التي كانت قريبة من الجهاز الفني واللاعبين طيلة فترة المعسكر للوصول الى الجاهزية الفنية والبدنية والنفسية قبل انطلاق البطولة".