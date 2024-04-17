2024-04-17 11:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حالة الطقس ليوم الخميس سيكون الجو فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسىطى والجنوبية، ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق".

وأضاف البيان، أن "الطقس سيكون يوم الجمعة على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".

وأشار إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل،سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".