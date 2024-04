زراعة ذي قار: انطلاق حملة مكافحة حشرة الحميرة على النخيل

2024-04-17 11:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية زراعة ذي قار اليوم عن مباشرتها بانطلاق الحملة الخاصة بمكافحة حشرة الحميرة والتي تصيب اشجار النخيل وستشمل الحملة عموم بساتين المحافظة. وذكرت المديرية في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أن حملة مكافحة حشرة الحميرة انطلقت اليوم وبالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة...

