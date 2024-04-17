استقرار اسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية ليوم الاربعاء 

2024-04-17 11:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية المحلية مقابل سعر الدينار العراقي ليوم الاربعاء المصادف 17 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 148500 دينار عراقي لكل 100دولار امريكي. سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية الحكومية...

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