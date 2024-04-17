رئيس اتحاد الكرة يدعم أسود الصالات في مهمتهم الآسيوية

2024-04-17 11:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال، صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمةِ التايلاندية بانكوك، لتقديمِ الدعم لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات المشارك في نهائياتِ كأس آسيا.ومن المؤملِ أن يلتقي رئيس الاتحاد لاعبي منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات عصر اليوم، من أجل دعمهم معنوياً، ومن ثم سيكون حاضراً في لقاء المنتخب بنظيره السعودي في أول مبارياتِ منتخبنا في نهائياتِ كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند.