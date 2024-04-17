بارزاني: رؤية السوداني أدت إلى استقرار جيد في الإدارة والحوكمة بالبلاد

2024-04-17 12:06:02 - المصدر: واع

السليمانية ـ واع

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، أن رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أدت إلى استقرار جيد في الإدارة والحوكمة بالبلاد.

وقال بارزاني، في كلمته خلال الملتقى الثامن في السليمانية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رؤية رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أدت إلى استقرار جيد في الإدارة والحوكمة في البلاد"، داعياً في الوقت نفسه "الأطراف السياسية العراقية لمساندة الحكومة الاتحادية".

وأكد، أن "هذا الملتقى ينعقد في ظل ظروف إقليمية وعالمية حساسة للغاية".

وبشأن أحداث غزة، ذكر بارزاني، أن "الدمار المستمر في غزة هو كارثة إنسانية"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالإيقاف غير المشروط للقتال وتحرير الرهائن".