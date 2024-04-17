تلبية لدعوة رسمية .. وفد نيابي برئاسة المندلاوي يصل انقرة

2024-04-17 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وصل وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي الى العاصمة التركية أنقرة .

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً نيابياً عراقياً، برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وصل اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة رسمية".

وأضاف، أنه "من المقرر أن يبدأ الوفد خلال زيارته التي تستمر يومين، سلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأتراك، لبحث جملة من الملفات المهمة بين البلدين الجارين لا سيما ملفي الأمن والمياه والاقتصاد وتنشيط العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بما يُحقق تطلعّات الشعبين والمصالح المشتركة بين الدولتين الجارتين".