تطمين من كردستان.. بغداد سترسل رواتب الموظفين بهذا الموعد

2024-04-17 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب موظفي كردستان دون أي تأخير. وقال حسن في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، ان بغداد لن تحتاج لقوائم الموظفين في كردستان كونها موجودة، وبالتالي من المؤمل إطلاق الرواتب منتصف الأسبوع المقبل أو نهايته. وأضاف انه بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى سيتم إطلاق رواتب موظفي كردستان دون أي مشاكل، كون قوائم الموظفين مرسلة والتفاهم موجود بأنه يتم إرسال الرواتب لحين الانتهاء من موضوع التوطين بشكل كامل. واعلنت حكومتي بغداد والاقليم الشهر الماضي، التوصل الى تفاهم بشأن الرواتب المتأخرة لموظفي كردستان، مما عجل بأطلاقها مع بقية موظفين العراق.