إيقاف جميع الرحلات العراقية إلى مطار دبي

2024-04-17 12:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف جميع الرحلات الجوية إلى مطار دبي بعد غرقه بفعل الأمطار وجاء في بيان للإدارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تود أن تعلم المسافرين بأنها ستوقف جميع رحلات الناقل الوطني المجدولة إلى مطار دبي وبالعكس اليوم الأربعاء الموافق 17 نيسان بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة دبي. وأضافت: وسيتم إعلامكم بعودة استئناف الرحلات عن طريق صفحاتنا الرسمية.