المركزي العراقي يصدر تحذيرا بشأن شراء الدولار

2024-04-17 12:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

جدد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تحذيره من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء شركات مرخصة من قبل البنك تستدرج المواطنين بعمليات شراء دولار وهمية وذكر إعلام البنك، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أن صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار، مبينا أن الصفحات الوهمية تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار. وذكرت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، أن الحصول على هذا النوع من الخدمات يتم من خلال الحجز الإلكتروني في موقع الشركة الرسمي على الإنترنت أن وجد وأن عملية الإيداع تتم في مقر الشركة حصرا. ونبهت المديرية، الجمهور الراغب في شراء الدولار بالسعر الرسمي من ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي المركزي العراقي من خلال الرابط التالي https: cbi. iq page 25، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية لتلك الشركات.