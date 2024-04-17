تحديد نيابي لمهام لجنة 160: ستوقف هدر ثروة عراقية

2024-04-17 12:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد النائب ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، مهام لجنة 160 النيابية في ايقاف هدر ثروة عراقية. وقال الحسيني في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، انه قدم سلسلة من الوثائق والمستندات التي تؤكد وجود خروقات مالية وادارية كبيرة في عمل الموانى العراقية ادت الى هدر اموال تقدر بترليونات الدنانير، وتلزم الحكومة بدفع فوائد كبيرة بسبب شبهات فساد ضخمة. واضاف،ان تشكيل لجنة تضم 12 نائبا برئاسته وفق الامر الديواني 160 جاء للتحقيق في كل الخروقات المرصودة في عمل الموانى العراقية لافتا الى ان اللجنة عقدت اولى اجتماعاتها وحدد مهامها الرئيسية. واشار الى ان جميع المستندات التي توثق الخروقات سيجري التحقيق بها واعداد تقرير تفصيلي يرفع الى رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان اللحنة ستحرص على المال العام وايقاف هدر ثروة عراقية.